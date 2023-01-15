محافظ الغربية يلتقى وفد "الرى" ويتفقد المشروعات المقترح تطويرها واستثمارها

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم وفد من وزارة الري في مستهل جولة لتفقد عدد من المواقع المقترح تنفيذ عدد من المشروعات بها داخل مراكز طنطا، قطور، المحلة الكبرى، سمنود وزفتى وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ .

بدأت الجولة بتفقد طريق المعامل بمركز طنطا والمقترح إنشاء كوبري يمثل محور مروري بديل لطريق طنطا - السنطة ، كما تفقد الوفد مصنع المواسير بالمركز ذاته والمقترح إنشاء مشروع بقطعة الأرض التابعة للمصنع ، وفي مركز ومدينة قطور عاين المحافظ والوفد المرافق مصرف الزهار والمعروف بإسم مصرف قطور الكبير وذلك لمناقشة إمكانية تغطية المصرف بطول 350 متر .

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد مواقع مقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات بمدينة المحلة الكبرى إلى جانب معاينة الجزء المكشوف من ترعة نوارة ببداية شارع جمال عبد الناصر ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالتنسيق مع السكة الحديد والمحافظة بشأن تغطية هذا الجزء .

وتابع المحافظ الجولة بمركز ومدينة سمنود حيث تفقد المحافظ ومرافقوه مصرف نمرة (1) الغربي ومناقشة إمكانية إنشاء بوكس سيكشن عند التقاء طريق المحلة المنصورة الدائري مع المحور المروري الجديد المؤدي لترعة الساحل، إلى جانب إمكانية تعديل وتوسعة كوبري الإدارة الزراعية ليتناسب مع وسع الشارع المار به بعد تطويره، واختتمت الجولة بتفقد قناطر دهتورة مركز زفتى والجاري تطويرها طبقا للمقترح المقدم.

رافق المحافظ خلال الجولة كلا من المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، و رضا قويطه رئيس مركز ومدينة سمنود وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.