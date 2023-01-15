جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب لانش مسير يعمل بالتحكم عن بعد

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للوارد بدمياط برئاسة ثروت فهمي الدعدع من ضبط محاولة تهريب لانش مسير يعمل بالتحكم عن بعد بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

بناءً على مذكرة معلومات سرية مقدمة من أحمد الخولاني مأمور الحركة بادارة حركة الحاويات بجمارك دمياط مفادها الإشتباه وجود أصناف ممنوعة من الدخول للبلاد داخل حاوية رقم 5255423 قادمة من الصين برسم الوارد النهائي بإسم شركة ج . ش والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جلد صناعي .

وبالعرض على ثروت الدعدع مدير عام الوارد قرر بتشكيل لجنة جمركية من ممدوح صادق مدير مناطق الفحص بالأشعة وأحمد الخولاني مأمور الحركة وهيثم الاطروش ومحمد الحلو بمكافحة التهرب الجمركي وبحضور عضو من الأمن الجمركي بحضور الجهات الأمنية والرقابية فتبين وجود كرتونة مغلفة داخل الحاوية تحتوي على مجسم على شكل لانش بحرى بعض أجزائه مفككة ( لانش بحرى مسير مقاس طوله 140 سم وعرضه 44 سم وعمقه 28 سم بوحدة تحكم عن بعد بها رصد أعماق ومانع تشويش ) .

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المعنية ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، شرطة المسطحات المائية ، الأمن العام ، واخطار المخابرات الحربية ) لتقرير بما يلزم بشأنه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد وإحكام الرقابه على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.