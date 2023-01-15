جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين من مشروعات الخطة الاستثمارية في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقدت الوحدة المحلية لمركز العدوة محافظة المنيا، الجلسة التشاورية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة للمركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد خلف رئيس المركز، رؤساء الاحياء والقري، عدد من الجهات المعنية، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم.

من جانبه، قال أحمد خلف رئيس المركز، إنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي، شهدت الجلسة التشاورية، إقبالا كبيرا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.

وأضاف رئيس المركز، انه تم أيضا خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد رئيس المركز، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.



جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين (1)



جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين (2)



جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين (3)



جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين (4)



جلسة تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين (5)