جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ ، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثاليين، للعام الدراسي الحالى، التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وأسفرت عن فوز الطالب محمود توفيق الصردي كلية طب الفم والأسنان الفرقة الخامسة بالطالب المثالي بالجامعة ، دعاء محمد ابراهيم كلية التمريض الفرقة الرابعة الطالبة المثالية.

وجاء في المركز الثاني الطالب محمد أحمد منصور كلية التمريض الفرقة الثانية، والطالبة هاجر أشرف عبدالله كلية الذكاء الاصطناعي الفرقة الرابعة ، وأمين إتحاد طلاب الجامعة لهذا العام.

وجاء فى المركز الثالث الطالب محمد خالد حسان عبد العال كلية الطب البيطري الفرقة الخامسة، والطالبة رنيم عبد الله عبد القادر كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة .

وصرح الدكتورعبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة أن المسابقة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب وإزكاء روح المنافسة بينهم، وكذلك الوصول إلى الطلاب الذين يمارسون دورًا إيجابيًا في المجتمع.

وأضاف د.دسوقي أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في دعم الأنشطة والمسابقات الطلابية كافة ،وتوفير الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، مهنئًا الطلاب الفائزين باعتبارهم مثال أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، أنه جرى التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة.

وأضاف د. عبدالعال أن التقييم شمل أيضاً كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية ، وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين في الأنشطة الطلابية، والمشاركة بالأنشطة المجتمعية، وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة في مجتمعه المحيط المحلي .

وأوضح الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات أجريت على مستوى جميع كليات الجامعة ومعاهدها لتأهيل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب والطالبة المثالية حيث تم إختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية المختلفة، كما كان لتقديرات الطلاب الأكاديمية دور مهم في تقييمات اللجنة ونتائجها.