اليوم السابع
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26 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول فى جامعة كفر الشيخ

الخميس، 12 يناير 2023 04:33 م
26 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول فى جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى أن 26728 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 / 2023 في كليات ومعاهد الجامعة مع نهاية الأسبوع الثاني، بإشراف الدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب، مشددًا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين فى أعمال الامتحانات وفقًا للضوابط التى أعدتها إدارة الجامعة، مشيداً بتجهيزات الكليات واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب مشيرا إلى أن التصحيح يتم بصفة يومية منتظمة لضمان إعلان النتائج فى موعدها، موجها الشكر إلى الجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات،  متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

 


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