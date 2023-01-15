جامعة جنوب الوادى: محو أمية 76 ألفا و411 خلال 8 أعوام ضمن المشروع القومي

قنا صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة جاءت في الترتيب الخامس على مستوى الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعد نجاحها في محو أمية 76 ألفا و411 أميا.

وأوضح غرباوي، أن الترتيب جاء وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جهود الجامعات المصرية في مواجهة الأمية كواحدة من أهم ملامح المشاركة المجتمعية للجامعات، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وتوجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التحول إلى دمج محو الأمية الرقمية والثقافية، في مجال تعليم الكبار وفقا لاستراتيجية الدولة نحو الرقمنة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستثمار طاقاتها البشرية والمادية المتميزة التي يستفاد منها في مواجهة تحدي الأمية، لافتًا أن الجامعة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ خطة متكاملة للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، تأكيدا لدور الجامعة في نشر العلم والمعرفة والتنوير ومواجهة الأمية وما يترتب عليها من مخاطر تعوق حركة التنمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة اتباع مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتي من أهمها، المتابعة الدورية مع شركاء الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمشاركة في القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يوجهها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهالي قرى صعيد مصر في مختلف المناطق، وبخاصة العشوائية والمهمشة في المجتمع المحيط بالجامعة، والندوات واللقاءات التثقيفية التوعوية لتحفيز الطلاب للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية داخل الجامعة وخارجها أثناء الدراسة والإجازة الصيفية، تنفيذا لخطة الدولة لإعلان مصر بلا أمية تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر.