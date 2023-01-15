"تموين الإسكندرية" تشن حملات على أصحاب العلامات التجارية المقلدة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، وذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التجارية على الأسواق.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة بعدة حملات أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر لعدم وجود البندروال الخاص بالجمارك وعدم وجود تعليمات وزارة الصحة وتم التحفظ على 109 علب سجائر بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، تحرير 2 محضر بيع سجائر محلية الصنع بازيد من السعر المحدد.

وتم تحرير محضر بدائرة قسم شرطة الدخيلة لمصانع ملح إنتاج ملح غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية، تحرير محضرين بناء على تقرير جهاز نقطة الاتصال لتقليد علامات تجارية مسجلة ولها حق الحماية داخل جمهورية مصر العربية بدائرة قسم شرطة برج العرب.

فيما تم تحرير 3 محاضر لمحلات إكسسوارات سيارات بدائرة قسم رمل أول بالاشتراك مع إدارة تموين شرق لحيازة إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات تجارية على المنتجات وتم التحفظ على عدد 115 جهاز سرينة وفنار سيارات، تحرير محضر لشركة زيوت طعام بمنطقة برج العرب لإنتاج زيت طعام غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية؛ وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كان مركز خدمات تموين طوسون، قد استضاف ندوة طبية عن سوء استخدام المضادات الحيوية، حيث استضاف مركز تموين طوسون برئاسة هند أنور مديرة المركز ندوة طبية أقيمت بالمركز للمواطنين رواد المركز وذلك للتوعية عن سوء استخدام المضادات الحيوية وذلك بالتعاون مع وحدة مركز طفل طوسون التابع لإدارة الثقافة الصحية.

جدير بالذكر أن مركز خدمات تموين طوسون اعتاد أكثر من مرة إقامة ندوات صحية واستقبال قوافل طبية لتعزيز دور المركز فى خدمة المجتمع، حيث لاقى هذا النشاط استحسان من السادة المواطنين رواد المركز.