"تموين الإسكندرية" يضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم أثناء محاولة تهريبه

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة طبقا للتعليمات المشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حرصا من الدولة على وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

واستطاعت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة من ضبط سيارة نصف نقل بإحدى الطرق الداخلية بمنطقة بنجر السكر بغرض تهريبها للسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على 58 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 2طن و 900 كجم.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية قد شنت حملات فى إطار الإهتمام بمعرفة مصدر الحاصلات الزراعية وضرورة وجود بيانات عليها حرصا على سلامة المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وأصدر المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات صريحة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الثلاجات، واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع لها من ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بحيازتها عدد 135 كرتونة بداخلها فاصوليا خضراء زنة الكرتونة الواحدة 10 كجم باجمالى 1350 كجم فاصوليا خضراء غير مدون عليها أى بيانات مجهولة المصدر.

و قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.