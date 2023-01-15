اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 08:02 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات فى سوق الجملة اليوم الأحد

الأحد، 15 يناير 2023 08:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى سوق الجملة اليوم الأحد خضار - أرشيف
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5  إلى 5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 3 إلى 4.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 إلى 7 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.
 
 
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات
 
وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدى 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 

 


اسعار الخضروات

الخضار

الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة



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