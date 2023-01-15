تعديل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي و40 أخرى جديدة تعمل بالكهرباء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، حرص المحافظة علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتلقى اللواء محمد الشريف تقريرا حول حصاد الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية

والتعاقد على توريد عدد (40) أتوبيس جديدة تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد إتفاق لتعديل عدد 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة.

وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز وتركيب عدد 5 محطات إنتظار الركاب داخل بشاير الخير 3 و 5. وتطوير محطة كهرباء الورديان وهي أحدث المحطات الكهربية التابعة للهيئة، وتعتمد على تكنولوجيا Electrotechnika والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فى مجال تغذية المركبات الكهربية.

يذكر ان محافظ الإسكندرية، قد شهدت اليوم مناقشة المشاريع المقدمة من متدربي دورة إعداد الكوادر القيادية بالمحافظة باعتبارها أول دورة ينظمها مركز تدريب المحافظة لإعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسؤولية الموكلة إليهم، حيث تعمل المحافظة على رفع مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.