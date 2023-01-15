محافظ الإسكندرية: تنفيذ أول دورة إعداد كوادر قيادية بمشاركة 41 قيادة شابة

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بمناقشة المشاريع المقدمة من متدربي دورة إعداد الكوادر القيادية بالمحافظة باعتبارها أول دورة ينظمها مركز تدريب المحافظة لإعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسؤولية الموكلة إليهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل على رفع مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التدريب، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ المجهود الكبير الذي يقوم به مركز التنمية المحلية بسقارة لدعم الكوادر الشابة وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات العمل، مُرحبا بالمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، والدكتورة رجاء عثمان أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس الادارة المركزية للتدريب بسقاره سابقا، ومؤكدا على أهمية حضورهم لمناقشة المشاريع المقدمة من 41 متدربا.

من جانبها؛ أكدت عازر أنه قد تقدم لدورة إعداد الكوادر القيادية الجزء الأول 152 موظفا من العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للديوان العام، تم اختيار 41 متدربا من بينهم، وتضمنت الدورة تأهيل وتدريب المرشحين على صقل المهارات الإدارية والقيادية وتزويدهم بالمعلومات عن أهم الموضوعات المالية والقوانين الجديدة وتنفيذ ورش عمل عليها، مشيرة إلى أن الدورة قد عقدت خلال الفترة من 18/12/2022 إلى 5/1/2022 بواقع 15 يوم تدريبي و60 ساعة تدريبية بمقر مركز الإسكندرية للتدريب.