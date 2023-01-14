تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 414 شاحنة 368 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 343 شاحنة و 32 سيارة .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفن الثلاث الحرية1 ودليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2170 طن بضائع عامة ومتنوعة 208 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1135 راكب بموانيها .

وكان استقبل ميناء سفاجا البحري، الخميس الماضي السفينة GLORIA . A المحملة بـ 63 ألف طن روسى، لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها .

من جانب آخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن التي كانت متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يوم الخميس الماضي 11 سفينة وتم تداول 79 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 759 شاحنة و 58 سيارة.