اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 07:39 م
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تخفيضات 20% على أسعار الحبوب والتمور والزيتون والمخللات فى معرض أهلا رمضان

الأحد، 15 يناير 2023 06:00 م
تخفيضات 20% على أسعار الحبوب والتمور والزيتون والمخللات فى معرض أهلا رمضان جانب من المعرض
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار المعروضات من الحبوب والغلال والزيتون والتمور انخفاض 20% عن الأسواق الخارجية، وذلك ضمن الخصم المقرر في معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل.
 
ونجحت الحكومة في توفير الدقيق لكافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى  275 مليون رغيف يوميا، وصرفهم للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، حيث تتحمل وزارة التموين فارق تكلفة إنتاج الخبز .
 
ويشهد معرض أهلا رمضان توفير كافة السلع الغذائية في منطقة فيصل، كما يجرى افتتاح عدد كبير من المعارض بكافة محافظات الجمهورية للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان بأسعار مخفضة.
 
 
 

أسعار السلع

السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

السلع الغذائية في رمضان



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