أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 6 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 10جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 9جنيهات.

-البسلة بـ19 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ10 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ12 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

-يوسفى 7.5 جنيه.

-الرومان بـ10 جنيهات.

وحسمت الحكومة آليات ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين في تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.