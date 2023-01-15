تحرير 25 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية على المخابز بدير مواس فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، بالتعاون مع التموين والجهات المعنية، حملة تموينية وتفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج الخبز ومدى مطابقته للمواصفات، وقد أسفرت الحملة عن تحرير (25) مخالفة جاءت ما بين (نقص وزن – عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن - عدم اعلان عن مواعيد التشغيل - تجميع دقيق - تصرف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا ًعلى سلامة وصحة المواطنين، توصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 13 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إنه تم ضبط 13 مخالفة تموينية متنوعة، منها 8 مخالفات بالمرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن– عدم نظافة أدوات العجن – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين ـ لوحة تشغيل)، بالإضافة لضبط 5 مخالفات ضد أصحاب المحلات العامة خلال المرور على الأسواق بالمركز، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.