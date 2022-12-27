"تموين المنيا" تضبط 74 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق



ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية، منها 70 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، توقف عن التشغيل، تصرف و تجميع، عدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 4 مخالفات لبيع سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ باستمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، بالتوسع والإستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل اية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.