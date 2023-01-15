بوتين: سير العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا إيجابي.. وكل شيء يسير حسب الخطة المقررة

قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالإيجابي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وقال بوتين - في تصريحات لبرنامج "موسكو ــ الكرملين ــ بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الأحد، "آمل أن يرضينا مقاتلونا أكثر من مرة بنتائج أعمالهم القتالية".
ميدانيا، ذكرت سلطات إقليم "دونيتسك"، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الإقليم 11 مرة بـ 57 قطعة ذخيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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