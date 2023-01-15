انطلاق المسابقة الثقافية الأسبوعية لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الأحد، المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، للعام الدراسى (2022 / 2023)، وذلك على مدار الفصل الدراسى الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم نشر سؤال المسابقة يوم الأحد من كل أسبوع، وتستقبل الإجابات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا، ويتم اختيار أفضل ثلاثة مراكز إعداد محفظين حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكل من عمداء ومديرى المراكز الثلاثة الأولى مع الفائزين المتميزين.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن السؤال الأول هو: "لقد وُصِف(حِلْفُ الفُضُولِ) بأنه أكْرم حِلْفٍ وأشرفه، حول هذه العبارة اذكر سبب تسميته بالفضول، وسبب هذا الحِلف، وما سر سُرور رسول الله (صلى الله عليه سلم) به".

فى سياق متصل وفى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، أعلنت الوزارة أنه من المقرر عقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى من طريق الشاطبية يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من السادة القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود على حسن.