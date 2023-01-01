بدء الترم الثانى بمراكز إعداد محفظى القرآن والثقافة الإسلامية منتصف يناير

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم ، يوم الأحد 15 يناير الجارى، ولمدة 10 أسابيع حسب الساعات المعتمدة على أن تنتهى الدراسة يوم الأربعاء 22 مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسى بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، لافتة إلى أنه انطلاقًا من دورها فى التوسع فى عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق يوم السبت 14 يناير الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بمراكز الثقافة الإسلامية ولمدة عشرة أسابيع حسب الساعات المعتمدة على أن تنتهى الدراسة يوم الثلاثاء 21 مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسى بعد عيد الفطر المبارك.