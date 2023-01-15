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انتظام لجان الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى أول أيام الامتحانات.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 12:10 م
انتظام لجان الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى أول أيام الامتحانات.. صور لجان امتحانات
كتبت - مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، انتظاما مع أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام المواد التي تضاف للمجموع، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
واستعدت الإدارات التعليمية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان اتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فى محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجها بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.
 
ومن جانبه، وجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات بشأن تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول، مشددا على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإعلان النتيجة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ونبه وكيل الوزارة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها بشكل فوري.
 
وبحسب جداول الامتحانات التى أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدى طلاب الصف السادس الإبتدائي اليوم الأحد 15/1/2023 امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023 امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023 امتحان مادتى اللغة الأجنبية والعلوم، والأربعاء 18/1/2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
 
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