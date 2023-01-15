انتظام امتحانات النقل بالبحيرة ورفع مياه الأمطار بكل مدارس المحافظة.. صور

فريق المحافظات

شهدت امتحانات صفوف النقل بالبحيرة للفصل الدراسى الأول، انتظاما واستقرارا بكافة مدارس المحافظة فى يومها الثانى دون أى مشاكل تذكر حتى الآن.

وكثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها وداخل أسوار المدارس للتيسير على الطلاب والمعلمين أداء الامتحانات.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال كافة الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسى الأول لمختلف مراحل التعليم الأساسي والتى انطلقت امس السبت وتنتهي فى 26 يناير الجارى.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإستمرار كافة الجهود لرفع آثار وتراكمات الأمطار بجوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا مراجعة أعمال الإنارة والكهرباء بجميع الشوارع محيط المدارس.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى أجواء من الهدوء والإنضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتلقي أي شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولاً بأول، مضيفا أنه تم التأكيد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الإمتحانات والتأكد والإلتزام من تقليل كثافة الطلاب داخل اللجان والحفاظ على المسافات البينية بينهم.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الإمتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.

من الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الفصل الدراسي الاول في يومها الأول يبلغ 767463 طالب وطالبة ، حيث يؤدي 156757 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، و 152604 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، و 139658 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وبالنسبة للصف الأول الإعدادي يؤدي 150555 طالب وطالبة امتحاناتهم في مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية ، بينما يؤدي 128401 طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم في مادتي العلوم والتربية الدينية ، كما يؤدي 39488 طالب وطالبة انتظام وخدمات بالصف الأول الثانوي امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.



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