انتظام الامتحانات بجامعة الإسكندرية.. ولا تأثير للأمطار على سير عمل اللجان

انتظمت لجان الامتحانات ب جامعة الإسكندرية اليوم الأحد بكافة كليات الجامعة، وسط هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة وعدم استقرار الطقس، ولا تأثير للأمطار على فتح اللجان فى كافة الفترات الصباحية والمسائية بالجامعة.

وكان قد تم تأخير فتح اللجان أمس السبت بسبب هطول الأمطار الغزيرة صباحا فى عدد كبير من الكليات حرصًا على الطلاب وتمكنهم من دخول اللجان فى كافة الكليات.

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.

وقال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد على على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.