تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية نصف ساعة حسب كل كلية لسوء الطقس

أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، تأجيل الامتحانات اليوم الخميس، لمدة نصف ساعة أو ساعة حسب كل كلية عن الموعد المحدد لامتحانات اليوم.
و قررت الجامعة تأجيل الامتحانات لمدة نصف ساعة أو ساعة من أجل وصول الطلاب في حال التأخير بسبب تراكم المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية فجر اليوم.
وأكدت الجامعة أنه كان هناك صعوبة في تأجيل امتحانات كليات جامعة الإسكندرية اليوم الخميس إلى يوم آخر بسبب ضغط الجدول الزمني للامتحانات.
وستقوم كل كلية سوف تصدر بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات الطلاب للتأكيد على تأجيل موعد الامتحان نصف ساعة أو ساعة ليتثنى الوصول الى اللجان .
وتلى ذلك نشر كليات جامعة الإسكندرية بيان تؤكد استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا لجدول الامتحانات المسبق مع تأخير الموعد ما بين نصف ساعة إلى ساعة.
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق .
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير .
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
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