تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية نصف ساعة حسب كل كلية لسوء الطقس

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية ، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، تأجيل الامتحانات اليوم الخميس، لمدة نصف ساعة أو ساعة حسب كل كلية عن الموعد المحدد لامتحانات اليوم.

و قررت الجامعة تأجيل الامتحانات لمدة نصف ساعة أو ساعة من أجل وصول الطلاب في حال التأخير بسبب تراكم المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية فجر اليوم.

وأكدت الجامعة أنه كان هناك صعوبة في تأجيل امتحانات كليات جامعة الإسكندرية اليوم الخميس إلى يوم آخر بسبب ضغط الجدول الزمني للامتحانات.

وستقوم كل كلية سوف تصدر بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات الطلاب للتأكيد على تأجيل موعد الامتحان نصف ساعة أو ساعة ليتثنى الوصول الى اللجان .

وتلى ذلك نشر كليات جامعة الإسكندرية بيان تؤكد استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا لجدول الامتحانات المسبق مع تأخير الموعد ما بين نصف ساعة إلى ساعة.