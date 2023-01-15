اليوم السابع.. بكين: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربى

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بكين: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربى والقارة الأفريقية.. الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية الصين تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.. توجيهات رئاسية لتطوير منظومة التعليم الأساسى: 1 التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين 2 التوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الجديدة 3 التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 4 المراجعة الدورية للمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.. افتتاح معارض أهلا رمضان فى كل محافظات مصر.. إينى الإيطالية تعلن عنه كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط

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بكين: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربى والقارة الأفريقية.. الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية الصين تعزيز أوجه التعاون بين البلدين ويؤكد على المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجى بين الجانبين فى شتى المجالات «تشين جانج» يشيد بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس السيسى.. ويؤكد: ندعم مصر فى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى

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