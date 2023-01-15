المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهمين فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر، وترويجه على عملائهما من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 11 كيس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ر" و "ا.م" و "ح.ع" و "و.م"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار في الحشيش والشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج وإدارة مكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار في المخدرات وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 7 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.