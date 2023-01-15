القوافل التعليمية تواصل أعمالها لتقديم مراجعات مواد الشهادة الإعدادية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

واصلت القوافل التعليمية عملها لليوم الثاني على التوالي لتقديم مراجعات مواد الشهادة الإعدادية، والتي يتم تنفيذها بمقار مراكز الشباب بعدد من مراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، و ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، و يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، و صبري الدسوقي، وكيل المديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتنفيذا لخطة الدولة للنهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب توعية النشء بمواجهة الإشاعات والتصدي لها، فعاليات.

وتقام الفعاليات بمركز شباب المعتمدية بالمحلة الكبرى، مركز شباب إبيار بكفر الزيات، مركز شباب شرشابة بزفتى، مركز شباب محلة مرحوم بطنطا، مركز شباب البندرة بالسنطة، مركز شباب شبشير الحصة، بطنطا، مركز شباب مدينة سمنود بسمنود، مركز شباب بوريج بقطور، مركز شباب محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، مركز شباب كفر الحمام ببسيون.

و أكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز تلك المقار بالشاشات والصوتيات اللازمة، كما تم ترشيح المعلمين المتميزين لمراجعات المواد الدراسية المختلفة للشهادة الإعدادية، حيث شهدت جميع المقار إقبالاً متميزا من الطلاب في اليوم الثاني، لتلقى المراجعات في المواد المختلفة، طبقاً لجدول المواد الذي يتم بكل إدارة وتحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية.

و قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقيادة يسري الديب، وكيل الوزارة، ولجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، و المعلمين المشاركين في تقديم كافة المراجعات لأبنائنا الطلاب، ولكل من ساهم في تنفيذ تلك القوافل، والتي تقدم مستوى تعليمي متميز للطلاب من خلال هذه المراجعات الدراسية المتنوعة في كافة المواد الدراسية، وللجهد المبذول خلال فعاليات القوافل والتي تستمر حتى الثلاثاء القادم.