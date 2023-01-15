القبض على المتهم بسرقة فيلا في القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الدخلية ملابسات ما تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، بقيام شخص بعرض قطع من الفضيات والأنتيكات والتحف للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أصحاب محال بيع المشغولات الفضية بدائرة القسم.

بالإنتقال أمكن ضبطه وتبين أنه (فرد أمن سابق بإحدى شركة الأمن - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وعُثر بحوزته على (مجموعة من الفضيات والتحف والأنتيكات "مجهوليــــــن المصـــــدر")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة (كمية من الفضيات والأنتيكات - 2 جهاز "لاب توب ") من داخل مسكن ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل ) بأسلوب "كسر الشباك" نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بالفيلا محل الواقعة ، وعلمه بأن قاطنيها غير متواجدين بها بصفة دائمة فإختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وتمكن من دخولها وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك قام بالتصرف فى بعضها بالبيع لدى عملائه "حسنى النية " (3 من مالكى محال التحف والفضيات – مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف العملاء المشار إليهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (المشغولات الفضية والأنتيكات المستولى عليها - جهاز "لاب توب") وبمواجهتهم بأقوال المتهم أيدوها ونفوا علمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمته بالسرقة وقررت بعدم إكتشافها واقعة السرقة.