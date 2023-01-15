العراق وبنجلاديش يبحثان تعزيز التعاون بشأن تنظيم العمالة البنغالية

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن وزير الداخلية العراقي التقي سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية ب‍بغداد والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين.

وناقش الجانبان استمرار التنسيق وبحث تعزيز مجالات التعاون الدولي المشترك ومواصلة التعاون بشأن تنظيم العمالة البنغالية العاملة في العراق وفقا لرؤية الحكومة العراقية.

كما بحث من قبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ، مع وفد كويتي ، التعاون المشترك في مكافحة المخدرات وضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن البلدين الجارين واستقرارهما.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن الشمري التقى مع وفد اللجنة الدائمة العراقية - الكويتية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجيل فهد الرشيدي ، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الشمري - وفقا للبيان - إلى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة تمتين العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة، مؤكدا أن دولة الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب.