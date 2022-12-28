الداخلية العراقية: اعتقلنا 14 ألف متهم فى قضايا مخدرات خلال 2022

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن فى البلاد اعتقلت أكثر من 14 ألف متهم في قضايا المخدرات خلال العام الجارى.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن "عمليات القبض على مروجي المخدرات تتم بشكل يومي"، مبيناً، أن "عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الحالي بلغ أكثر من 14 ألف متهم وهذا يعطينا صورة عن جهود القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "أجهزة وزارة الداخلية مستمرة وستكون الجهود أكبر مستقبلا، لأن توجهات وزير الداخلية وقياداتها باتجاه دعم مديرية مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة".

وشدد المحنا على ضرورة أن "يكون هناك دور للمجتمع من خلال الإعلام ورجال الدين والتربية لتثقيف وتحصين أبنائنا من خطر مروجي المخدرات ".