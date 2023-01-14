العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية فى الفيوم

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور الأهالي، بشارع مصطفي حسن بمدينة الفيوم، على جثة لسيدة في الستينات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي، إيمان ف ع 66 سنة ، والجثة في حالة تيبس، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور أهالي قرية العامرية علي جثة مواطن، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة بجوار مسجد صميدة بقرية العامرية، وتبين وجود جثة هامدة لمواطن، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان سبب الوفاة.

وكان أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة /أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد كمين الطيور اتجاة أسيوط، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث وتبين إصابة 4، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، شهد وقوع حادث، إصطدام سيارة بشخصين، امام قرية الكعابي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين الي مستشفي الفيوم العام، ومصاب الي مستشفي فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكانت عزبة سفر بمركز الفيوم، شهدت وقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز، داخل منزل، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين إصابة مواطنة تدعي ب ع ت 18 سنة، وتم نقلها الي مستشفي الفيوم العام وتبين أن الحروق من الدرجة الأولي باليدين والقدم اليسري بنسية 10 %، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .