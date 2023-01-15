الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية إدخال طرد يورانيوم للبلاد

كتب محمد جمال

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم شخصا فى الستينيات من عمره على خلفية تحقيق في آثار يورانيوم تم العثور عليها في طرد بمطار هيثرو، بحسب سكاى نيوز.

وأكدت الشبكة أنه تم اكتشاف كمية صغيرة من المواد المشعة بعد فحص روتيني في 29 ديسمبر.

وقالت الشرطة يوم الأحد إن الرجل اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية يوم السبت وأفرج عنه بكفالة في إطار تحقيقها.

وقال القائد ريتشارد سميث ، الذي يقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "من الواضح أن اكتشاف كمية صغيرة جدًا من اليورانيوم داخل عبوة في مطار هيثرو أمر مثير للقلق ، لكنه يظهر فاعلية الإجراءات والتدقيقات المطبقة مع شركائنا لاكتشاف هذا النوع من المواد ".

وأضاف أنه على الرغم من الاعتقال ، فإن الحادث "لا يبدو أنه مرتبط بأي تهديد مباشر للجمهور" ، لكن المحققين يواصلون التحقيقات للتأكد من أن هذا "هو الحال بالتأكيد".