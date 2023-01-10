اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:09 م
السيطرة على حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في سيارة أثناء مرورها بمنطقة الأزريطه أمام أرض كوته بتقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون وقوع إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في سيارة بنطاق حي وسط دائرة قسم شرطة باب شرقي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الي محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران وإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى باقي السيارات المارة، وجرى وضع كردون تأميني حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره بعد  حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة، التي اشتعلت فيها النيران، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة جاري التحقيق في الواقعة. 

علي صعيد آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم المتسبب فى قتل سائق توك توك بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات أن المتهم استقل التوك توك لمنطقة الورديان وأمر السائق بالمرور بجوار شارع المقابر، واستغل هدوء المكان وعدم تواجد المارة وغافله وسدد له طعنات بهدف سرقته، ولكنه استشعر بتواجد أحد المارة ففر هاربًا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم “ر.س" 42  عاما على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان بعد عرضه وإصدار تقرير طبى بالطعنات التى سببت الوفاة وإخطار النيابة بها .

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة شاب فى منطقة الورديان غرب الإسكندرية مساء اليوم، بجوار مقابر أم كبيبه، وتواجدت القيادات الأمنية فى محيط الحادث لكشف ملابسات الوفاة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بوجود جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يدعى "أ. م "سائق توكتوك وبجواره التوكتوك الخاص به وبه عده طعنات فى الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة، فتم تشكيل فريق للبحث الجنائي لمعرفة تفاصيل الحادث وإخطار النيابة بالحادث للمعاينة والتحقيق.

السيطرة على حريق سيارة
السيطرة على حريق سيارة

 

حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية
حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية



 

 


أخبار الإسكندرية

الحماية المدنية

حريق سيارة

اخبار الحوادث

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول مشروعات حياة كريمة فى أسوان والإسكندرية

الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:00 م

مكتبة الإسكندرية تناقش علاقة الفن بالسياسة.. أشرف ذكى: عندما يغيب الفن تتأثر السياسة ومسلسل الاختيار خلق حالة من الانتماء.. مدير المكتبة: الفن حائط صد لكل أشكال التطرف.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:00 م

الزمالك يتوجه للإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد غدًا

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:34 م

طقس المحافظات اليوم.. استقرار ملحوظ فى الإسكندرية والصغرى 13 درجة.. شمس ساطعة ورياح خفيفة فى الشرقية والغربية.. تلاشى الغيوم فى الأقصر.. واستقرار حالة الجو بمدن وقرى محافظة المنوفية.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة