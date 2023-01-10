السيطرة على حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في سيارة أثناء مرورها بمنطقة الأزريطه أمام أرض كوته بتقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون وقوع إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في سيارة بنطاق حي وسط دائرة قسم شرطة باب شرقي وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الي محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران وإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى باقي السيارات المارة، وجرى وضع كردون تأميني حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره بعد حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة، التي اشتعلت فيها النيران، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة جاري التحقيق في الواقعة.

علي صعيد آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المتهم المتسبب فى قتل سائق توك توك بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات أن المتهم استقل التوك توك لمنطقة الورديان وأمر السائق بالمرور بجوار شارع المقابر، واستغل هدوء المكان وعدم تواجد المارة وغافله وسدد له طعنات بهدف سرقته، ولكنه استشعر بتواجد أحد المارة ففر هاربًا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم “ر.س" 42 عاما على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان بعد عرضه وإصدار تقرير طبى بالطعنات التى سببت الوفاة وإخطار النيابة بها .

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة شاب فى منطقة الورديان غرب الإسكندرية مساء اليوم، بجوار مقابر أم كبيبه، وتواجدت القيادات الأمنية فى محيط الحادث لكشف ملابسات الوفاة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بوجود جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يدعى "أ. م "سائق توكتوك وبجواره التوكتوك الخاص به وبه عده طعنات فى الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة، فتم تشكيل فريق للبحث الجنائي لمعرفة تفاصيل الحادث وإخطار النيابة بالحادث للمعاينة والتحقيق.



السيطرة على حريق سيارة



حريق سيارة بكورنيش الإسكندرية





