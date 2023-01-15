اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم دون إصابات

الأحد، 15 يناير 2023 11:32 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم دون إصابات حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
ويستعين بعض المواطنين بالدفايات الكهربائية، والتى كثيرا ما تتسبب فى اندلاع حرائق بالشقق السكنية نتيجة ماس كهربائى، وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
 
 
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
 
 
-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
 
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
 
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
 
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 

 


حريق شقة

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سيارات الاطفاء

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