السجن 10 سنوات لمتهم بإتلاف خط الكهرباء بجزيرة شندويل في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "و.م.س"بالسجن 10 سنوات وإلزامه برد قيمة الأسلاك التى تم إتلافها وقدرها 14 ألف جنيه ،كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيه المخدرات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامه بإتلاف خط الكهرباء المملوك لشركة مصر العليا بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء وذلك بقطعه الأسلاك الكهربائية المملوكة لشركة مصر العليا ،كما استعرض القوة والعنف مع المجنى عليهما "ر.ا" و"س.ع" بقصد ترويعهما وتخويفهما وفرض سطوته عليهما وتعريض حياتهما للخطر، كما تم ضبط حشيش بحوزته التعاطى ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ج.ح"بالحبس سنة مع الشغل بتهمة الإتجار وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين.كما قضت بمعاقبته بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وتعاطيه،وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 4 أكياس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بإلاتجار وتعاطى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.