الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 305 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة الكهرباء بحملات أمنية فى ضبط 352244 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 305 ملايين و601 ألف و789 جنيها خلال شهر.

ويتعرض سارق التيار الكهربائى لعقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفى شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة كالآتى..



أولا.. طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".



ثانيا.. عقوبة سرقات التيار الكهربائى

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

2- حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.