اليوم السابع
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الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن تصفية صندوق تأمين العاملين بنقابة المحامين بالقاهرة

الأحد، 15 يناير 2023 09:00 م
الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن تصفية صندوق تأمين العاملين بنقابة المحامين بالقاهرة د. محمد فريد
كتب هانى الحوتى

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أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2300 لسنة 2022، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل اليوم السابع على نسخة منه على أن يتم تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة ابتداءً من 11 ديسمبر عام 2022، ويتم تشكيل لجنة التصفية من حسن سليم حجازي سليم رئيسًا، وعضوية عبد العزيز حامد مبروك الفقي، ومنال بلتاجي سلامة سلامة عضوين، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنهاء أعمال التصفية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن مدة التصفية 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بتصفية الصندوق أو الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب، وأن مصروفات التصفية هي المصروفات الحتمية اللازمة لتصفية وبحد أقصى 20 ألف جنيه متضمنة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق بجريدة الوقائع المصرية.
 
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 حوالي 42.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

صندوق تأمين

نقابة المحامين

نقابة المحامين بالقاهرة

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية



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