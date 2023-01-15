اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة تقود مسيرة التخفيف عن المواطنين بمعارض "أهلا رمضان".. إنفوجراف

الأحد، 15 يناير 2023 08:23 م
الحكومة تقود مسيرة التخفيف عن المواطنين بمعارض "أهلا رمضان".. إنفوجراف إنفوجراف مصر سند المصريين

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.

افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالجيزة.

اهلا رمضان (1)
اهلا رمضان (1)

 

أكد أن تبكير موعد الافتتاح إلى يناير يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى

 

غرض الحكومة من الافتتاح المبكر توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُخفّضة

 

وزير التموين أكد التوسع فى إنشاء "أهلاً رمضان" بواقع 5 معارض لكل محافظة

 

توفير المعارض فى القرى ‏والنجوع من خلال السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية

 

أمين الغرف التجارية أكد توافر كل السلع فى 151 منفذا منتشرة بـ18 محافظة

 

الغرف التجارية توفر كل السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 30%

اهلا رمضان (2)
اهلا رمضان (2)

 

من المقرر الوصول بعدد المنافذ إلى 200 فى كل المحافظات خلال الأيام المقبلة

 

تغذية المنافذ المتنقلة وسلاسل التموين والزراعة والدفاع والداخلية بكل السلع

 

توزيع صكوك مُؤمّنة بدلا من "كرتونة رمضان" بناء على قواعد بيانات "التضامن"

 

توفير السلع من المنتج إلى منفذ البيع مباشرة بالإضافة لخصومات المنتجين المُعلنة

 

توفر المحافظات الأراضى اللازمة للمعارض وتتحمل تكاليف الكهرباء والأمن والنظافة

 

تتحمل الغرف التجارية تكاليف إنشاء وإدارة منافذ بيع السلع المُخفضة للمواطنين

 

تُدير وزارتا التموين والتجارة واتحادا الغرف التجارية والصناعات سلاسل الإمداد

 


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