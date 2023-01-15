الحبس سنة مع الشغل لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ن.م" عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في الحشيش بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهم فى الحشيش وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قد قضت بمعاقبة المتهم "ح.ج"، والمتهم "م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة الاتجار في الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهمين فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر، وترويجه على عملائهما من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 11 كيس من الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.