التحفظ على 2 طن أرز مجهول المصدر فى حملات غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت، للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017.

وشنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة حسن داوود مدير إدارة تموين العامرية وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك وريهام عبد القادر رئيس الرقابة بإدارة تموين العجمى، بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين وأسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية بمنطقة اللبان لحيازته أرز مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 40 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالى 2 طن أرز مجهول المصدر.

وتم ضبط أحد محلات المينى ماركت بالعجمى لحيازته أرز مجهول المصدر وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 15 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالى 375 كجم أرز مجهول المصدر.

وضبط أحد محلات السوبر ماركت الكبيرة لحيازته أرز مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 200 كيس أرز زنة الكيس واحد كجم باجمالى 200 كجم ارز مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.