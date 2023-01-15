البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 15661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 19215 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 6432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3537 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعامة للصوامع والتخزين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الخميس، إذ باع مجلس إدارة الشركة العبور للاستثمار العقاري عدد 3305 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عدد 42.7 ألف سهم، 173.9 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3203 سهم، 4 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبي انفستمنتس القابضة، ومستشفى النزهة الدولي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 15 ألف سهم، 59 ألف سهم، 3101 سهم، 425 ألف سهم، 580.6 ألف سهم، 71 ألف سهم، 2000 سهم، 50 ألف سهم، 86.8 ألف سهم، 80 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، ومستشفى النزهة الدولي، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 67 سهم، 94 ألف سهم، 3160 سهم، 20 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة المالية والصناعية المصرية 194.6 ألف سهم.

وأعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 85.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.14% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 485 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.47%.

في سياق آخر أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيلا شرم الشيخ بغرض البيع، والصادر من المستشار المالي المستقل شركة فينبي للاستشارات المالية، كما وافق المجلس على بيع الفندق إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (توليب) بقيمة 700 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، موافقة مجلس الإدارة على إضافة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات لقائمة شركات الأوراق المالية التي تتعامل معها شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية بنظام الشراء بالهامش مع استمرار التداول على الأوراق المالية شراءً وبيعًا من خلال شركة أصول للوساطة.

في سياق منفصل أعلنت شركة الجديد والصلب المصرية، تكليف المهندس محمد أبو الفتوح حامد عيسى بالقيام بأعمال المصفي للشركة بدلًا من اللواء هشام نظمي سليمان فهمي اعتبارًا من 12 يناير الجاري.

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، تعيين المحاسب هشام محمد نور الدين رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا (مؤقت) بدلًا من المهندس إبراهيم عبد القادر مكي محجوب، على أن يتم مباشرة أعماله بدءً من تاريخ تعيينه.