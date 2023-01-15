الأمانة كنز.. طالبة بالدقهلية تعثر على 100 ألف جنيه وتعيدها لصاحبها في نبروه

فريق المحافظات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم أسرة التلميذة "الأمينة" سندس محمد نجيب بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة تيرة الابتدائية مركز نبروه.

جاء ذلك بعدما عثرت التلميذة على "كيس به مبلغ 100 ألف جنيه"، في أحد شوارع القرية، وقامت على الفور بالمرور على منازل القرية بصحبة عدد من أبناء قريتها، حتى عثرت على صاحب المبلغ وسلمته له على الفور، وأشاد أهل القرية بأمانتها وإخلاصها.

وكرم محافظ الدقهلية التلميذة المذكورة، بأن منحها شهادة شكر وتقدير وذلك تقديرا لأمانتها وتربيتها على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوالدي التلميذة على هذه الصورة المشرفة، التي عليهما أن يفخرا بها تجاه ابنتهما التي اتسمت أخلاقها بالأمانة والشرف الذي هو في الحقيقة نتاج تربيتهما القويمة لها.

حضر التكريم المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه.



المحافظ والطالبة الامينة



جانب من تكريم الطالبة



الطالبة الامينة واسرتها



المحافظ يستقبل الطالبة الامينة