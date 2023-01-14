تموين الغربية تضبط 15.5 طن أرز داخل مخازن قبل بيعه فى السوق السوداء بالغربية

فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط أطنان من الأرز الأبيض بقصد احتكاره لبيعه بأزيد من سعره وسلع غذائية فاسدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بإحكام الرقابة على الأسواق، وتثبيت أماكن لبيع الأرز البلدى الفاخر بالسعر الرسمى والإعلان عنها ومتابعة الأسعار يوميا تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء.

ونجحت الحملات في ضبط 12 ألف و500 كيس مقرمشات وشيكولاتة انتهاء 11/2022 و12/2022 داخل شركة جملة مواد غذائية.

وضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 200 كرتونة مقرمشات و30 كرتونة بسكوت شيكولاتة لتلاعبه في تاريخ الإنتاج مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 15.5 طن أرز مخبأ ومحتكر داخل مخازن غير معلن عنها ومخصصة لمواد غير غذائية، وضبط 30 ألفا و500 جنيه قيمة سلع تموينية سكر وزيت تموينى تم تجميعها للمتاجرة بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 5 اطنان ونصف سمن مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية، وضبط 120 كرتونه سمن مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائيه غير مرخص، و ضبط محل لبيع المواد الغذائية لحيازته 264 علبة جبنة لمخالفة اشتراطات التخزين مما يؤثر علي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وضبط صاحب محل اسمدة لحيازته 60 شيكارة سماد زراعي وزن الشيكارة 50 كجم باجمالي 3000 كجم سماد زراعي متحجر ومشتبه في صلاحيته.

كما نجحت جهود الحملات في ضبط 300 شيكارة مكرونة وزن الشيكارة 10 كجم باجمالي 3000 كجم مخبأه ومحتكرة وبدون فواتير، وضبط صاحب محل بقاله لحيازته 146 قطعة كيك شيكولاته منتهية الصلاحية معروضة داخل المحل بغرض البيع مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وضبط ضبط 500 جوال علف حيوانى منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بمخزن أعلاف والتحفظ عليها، وضبط 2.750 طن دقيق بلدى مدعم 87% مجمع وقبل وبيعه، وضبط 5720 رغيف مدعم قبل بيغه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء 2جنيه خبز مرغوف على ردة ودقيق رغيف بلدى مدعم.

كما تم ضبط 1750 رغيف بلدى مدعم بمحل بقالة غير مرخص للاتجار فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.