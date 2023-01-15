احذر.. التسويف وتأجيل المهام لآخر وقت يعرضك لمخاطر صحية

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة إلى أن طلاب الجامعات الذين يقومون بالمماطلة و التسويف وتأجيل إنجاز المهام في اللحظة الأخيرة قد تتأثر صحتهم بهذا الأمر، وقال الباحثون أن الأشخاص المماطلون والذين يأجلون أعمالهم أكثر عرضة للإصابة بآلام جسدية وأعراض الاكتئاب والقلق وسوء نوعية النوم، بحسب موقع "Health".

ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 3500 طالب جامعي تابعوا دراستهم، كان أولئك الذين سجلوا درجات عالية على مقياس التسويف أكثر عرضة للإبلاغ عن بعض المشكلات الصحية بعد تسعة أشهر وتضمنت القائمة آلام الجسم وقلة النوم وأعراض الاكتئاب والقلق.

وقال الخبراء إن النتائج لا تثبت أن التسويف، في حد ذاته ، تسبب مباشرة في تلك المشاكل- على سبيل المثال، عن طريق تأخير زيارة طبية والسماح بتفاقم مشكلة صحية مزعجة لكنها تعزز حقيقة أن التسويف، عندما يكون مزمنًا، يعد علامة حمراء يجب الحذر من تأثيرها على حياتك وصحتك.

قال جوزيف فيراري، أستاذ علم النفس في جامعة ديبول في شيكاغو، "عندما يكون التسويف أسلوب حياة في العمل والمنزل وفي العلاقات - فهذه مشكلة."

ووجد فيراري أن حوالي 20 ٪ من البالغين مماطلون مزمنون - مما يجعلها أكثر انتشارًا من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والرهاب.

وقد أشارت الدراسات إلى وجود عواقب صحية على المدى الطويل: تم ربط التسويف المزمن بمخاطر عالية للاكتئاب والقلق، فضلاً عن الحالات الجسدية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

قال فيراري إن هذا قد لا يكون بسبب المماطلة نفسها ، ولكن بسبب الضغط المستمر والقلق المصاحب لذلك اختيار عدم التصرف بشكل اعتيادي هو طريقة غير قادرة على التكيف للاستجابة لتحديات الحياة اليومية.

الدراسة الجديدة، التي نُشرت في JAMA Network Open ، ركزت على طلاب الجامعات - وهم مجموعة معرضة بشكل خاص للمماطلة.

وفقًا للباحث الرئيسي فريد جوهانسون، من جامعة صوفياهميت في ستوكهولم، قد يكون ذلك مرتبطًا بالحرية التي يتمتع بها طلاب الجامعات عادةً إن هيكل حياتهم قليل نسبيًا ، وغالبًا ما تكون المواعيد النهائية بعيدة - والتي يمكن أن تتيح مساحة كبيرة للتسويف.

أراد فريقه معرفة ما إذا كان الطلاب الذين احتلوا مرتبة عالية في مقياس التسويف معرضين لخطر أكبر من الأعراض العقلية أو الجسدية اللاحقة من أقرانهم.

نظر الباحثون في بيانات 3525 طالبًا في ثماني جامعات سويدية كانوا جزءًا من دراسة صحية أكبر في البداية ، تم تقييم الطلاب لأعراض الاكتئاب والقلق وعادات نمط الحياة غير الصحية والألم الجسدي.

بشكل عام ، وجدت الدراسة أن الطلاب في نهاية مقياس التسويف كانوا في حالة أسوأ بعد تسعة أشهر بالمقارنة مع أقرانهم غير المماطلين ، فقد أبلغوا عن المزيد من مشاكل الاكتئاب والقلق ، وكذلك المزيد من آلام الجزء العلوي من الجسم.

وأظهرت النتائج أنهم أعطوا أيضًا تقييمات أقل لجودة نومهم ، وحصلوا على تمارين أقل ، وأبلغوا عن شعور بالوحدة أكثر من الطلاب الآخرين.