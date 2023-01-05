اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

اللحوم والمكسرات أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى الشتاء

الخميس، 05 يناير 2023 12:16 م
اللحوم والمكسرات أطعمة تحسن الحالة المزاجية فى الشتاء اللحمة وثاثرها علي الحالة الصحية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تغير الفصول قد يكون سببا من أسباب الإصابة بالاكتئاب، لذا يجب على أى شخص التغلب على هذا الأمر من خلال تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى شعورك بالراحة النفسية، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthline نستعرض بعض الحيل التى تساهم فى تحسن الحالة المزاجية فى الشتاء.
 
- من أهم الحيل للحصول على صحة نفسية جيدة هو تنظيم الساعة البيلوجية الخاصة بك، ويتم ذلك عن طريق تحديد مواعيد النوم والاستياقظ يوميا. 
 
- التعرض لأشعة الشمس من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل حدة الشعور بالتوتر والقلق، وأيضا تساهم فى الحصول على صحة نفسية جيدة. 
 
- إضافة أوميجا 3 لطعامك من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى حصولك على صحة نفسية جيدة، كما أنها تحميك من الإصابة والتعرض لأى التهابات فى الجسم، وتخلصك من الشعور بالإجهاد والمشاعر السلبية، لذا عليك تناول الأسماك الغنية بهذا النوع من السمك كالسلمون والماكريل، مرتين في الأسبوع.
-المكسرات تعد خيرا غذائي رائعة للحصول علي صحة نفسية جيدة خلال تقلبات الطقس وخاصة خلال فصل الشتاء، فهي غنية بالأوميجا 3. 
 
- الألياف، تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إنتاج هرمون السعادة، ولذا عليك تناول طبق السلطة الخضراء والفواكه يوميا للحصول علي صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية. 
 
- تناول الفواكه له دور كبير في حصولك علي صحة نفسية جيدة خالية من التقلبات المزاجية، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكر الذي يساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية. 
 
- اللحوم الحمراء تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالتك النفسية، وتحد من تعرضك لأي أضرار نفسية، ولذا تناولها واحصل على كل مميزاتها.

الحالة النفسية

تقلبات المزاج في الشتاء

الشتاء وتقلبات المزاج



الموضوعات المتعلقة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. كلنا واحد توفر اللحوم والسلع الأساسية بتخفيض 60%.. منافذ أمان المتحركة توجه قوافل غذائية للمناطق الأولى بالرعاية.. الداخلية تمد المبادرة لآخر يناير لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.. فيديو

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:47 م

وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحى لأسوان بإجمالى 2 طن

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:14 م

الأوقاف: توزيع 821 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بالمحافظات حتى الآن

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:00 ص

طريقة عمل طاجن المسقعة باللحم المفروم.. كلها حديد وبتدفى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة