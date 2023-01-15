إنقاذ رجل من الموت بعد سقوط سيارته داخل حفرة ضخمة فى البرازيل

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكدت مصادر برازيلية، أنه تم إنقاذ رجل من الموت بعد ان سقط بسيارته في حفرة ضخمة على الطريق السريع، في ولاية ميناس جيرايس، حسبما قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الحفرة ناتجة عن تسرب المياه بسبب استمرار هطول الأمطار في ولاية ميناس جيرايس والتي كانت في السنوات الأخيرة السبب فى حوادث كبيرة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في وسط هذه الأجواء غير المستقرة.

وقالت السلطات الصحية، إنه تم إعلان ما مجموعه 220 بلدة في حالة طوارئ من قبل الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، في جنوب البرازيل ، بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها في الأسابيع الماضية.

وأفادت السلطات الإقليمية، حتى الآن، أن 21 شخصًا لقوا حتفهم منذ 21 سبتمبر في حوادث متعلقة بالأمطار ، في حين أصبح 2.015 شخصًا بلا مأوى ، وتم إجلاء 11256 ، وفقًا لوكالة أنباء البرازيل .

جدير بالذكر، أن نهر بيومهي فاض من ضفتيه أثناء مروره عبر منطقة الكابيتول وتسبب الحدث في إغلاق الطرق ، من بين آثار أخرى على السكان المدنيين. وأكدت مصادر الدفاع المدنى أن هناك عددا من المنازل المتضررة مع انقطاع المياه عن عدد من المناطق.