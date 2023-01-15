إصابة 9 أمناء شرطة وضابط بكدمات وجروح بسيطة فى انقلاب سيارة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب 10 أشخاص منهم 9 أمناء شرطة وضابط في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الداخلية أعلي كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلي مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميني باص خاص بوزارة الداخلية اعلي كوبري سندوب العلوي اتجاه المنصورة دمياط.

انتقل علي الفور ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب ميني باص يحمل لوحات معدنية "ب 16 2998" وإصابة 10 اشخاص منهم 9 أمناء شرطة وضابط، تم نقل المصابين إلي مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي، أن جميع الحالات من المصابين ما بين خدوش وجروح وكسور بسيطة متفرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.