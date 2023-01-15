خطر الموت.. اعرف قواعد تنظيم حركة سيارات النقل على الطرق السريعة

كتب - أحمد عبد الهادى

أصبح النقل الثقيل بمثابة شبح يهدد الأرواح على الطرق، بينما يسير العشرات في رعب تام من لقاء سيارةً نقل، لكن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور، وضعت ضوابط لسير النقل الثقيل على الطرق، وحددت ساعات معينة للالتزام بها، ولكن البعض يخالف ذلك، فيعرض نفسه للعقوبة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى سيارات النقل، الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة تنظيم سير سيارات النقل بالطريق الدائرى وذلك على النحو التالى:-

• منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً فى المنطقة المحصورة من مطلع محور المريويطة الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين (اتجاه الشرق).

• يسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

• يسمح مرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديد مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعى (اتجاه الغرب) وحتى الوصول لمدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلى فى الإتجاهين.

وعززت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائرى بعددٍ من اللافتات الإرشادية لتوجيه قائدى سيارات النقل الثقيل إلى المسارات البديلة قبل مناطق المنع والتحويلات بمسافات كافية، وجارى العمل على الإنتهاء من تركيب باقى اللافتات الإرشادية، مع الاستمرار فى تعيين الخدمات المرورية بمناطق المنع والتحويلات لإرشاد قائدى سيارات النقل الثقيل للمسارات البديلة.