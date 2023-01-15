إصابة فتاة سقطت من "منور السلم" بالدور الرابع في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت فتاة ب محافظة بورسعيد ، بكسور، نتيجة سقوطها من "منور السلم" بالدور الرايع في مساكن السيدة نفيسة، واستقبل مستشفى المبرة، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الفتاة "م .ا.ع" 16 عامًا، مصابة بكسور وإصابات مختلفة بالجسم، بادعاء سقوطها من "منور السلم" بالدور السابع في مساكن السيدة نفيسة.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم في قضية متاجرة بجوهر الحشيش المخدر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر أكتوبر لعام 2022 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها "م أ م ف"، ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل خياط، أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد في هذه القضية والذي أكد بأنه حال ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات تحوي الماده الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيها، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية.