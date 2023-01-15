اليوم السابع
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أوبزرفر: غالبية الناخبين البريطانيين يدعمون إضراب الممرضين وعمال الإسعاف

الأحد، 15 يناير 2023 12:51 م
أوبزرفر: غالبية الناخبين البريطانيين يدعمون إضراب الممرضين وعمال الإسعاف ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن غالبية الناخبين البريطانيين يدعمون الممرضين وعمال الإسعاف المضربين ، على الرغم من مزاعم الحكومة بأنهم يعرضون الجمهور للخطر.

وأظهر المسح تقدم حزب العمال على حزب المحافظين بمقدار نقطة مئوية واحدة ، إلى 16 نقطة ، بعد أن حاول رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، ووزراء آخرون في الحكومة تحقيق رأس مال سياسي باتهام زعيم الحزب، كير ستارمر وحزبه بأنهم تحت سلطة النقابات في وقت الاضطرابات الصناعية.

ويقدر الاستطلاع صافي التأييد للمرضين المضربين عند + 26٪ ، على الرغم من أن هذا انخفض بمقدار 4 نقاط منذ ديسمبر. ويؤيد حوالي 57٪ من الناخبين إضراب الممرضين من أجل زيادة الأجور ، مقابل معارضة 31٪. ويستمر الممرضون في التمتع بأعلى مستوى من الدعم الشعبي بين مجموعات مختلفة من العمال المضربين.

ويحظى عمال الإسعاف المضربون بثاني أعلى دعم ، حيث أيد 52٪ من الناخبين إضرابهم وعارضه 35٪.

على النقيض من ذلك ، فإن نسبة الأشخاص الذين يدعمون قيام عمال السكك الحديدية بالإضراب (38٪) أقل من النسبة التي تعارض قيامهم بذلك (46٪).

بالنسبة للمدرسين ، الذين ينتظرون نتائج الاقتراع قبل المضي قدمًا في أي إجراء ، فإن الجمهور منقسم بدرجة أكبر. حوالي 40٪ سيؤيدون إضراب معلمي المدارس الابتدائية والثانوية ، لكن 43٪ سيعارضون إضراب المعلمين في المدارس الابتدائية و 44٪ سيعارضون أي إجراء في المدارس الثانوية.

وعندما سُئلوا عمن تعامل مع الإضرابات بشكل أفضل ، الحكومة أم النقابات ، قال 34٪ من الناس إنهم يوافقون على الطريقة التي تعاملت بها الكلية الملكية للتمريض مع الإضرابات ، بينما رفض 21٪ ذلك. في المقابل ، وافق 14٪ فقط على أداء الحكومة ، مقابل 48٪ انتقدوا أدائها.

 

 

 


ريشى سوناك

إضرابات بريطانيا

بريطانيا

اضراب الممرضين

اضراب عمال السكك الحديدية فى بريطانيا

المملكة المتحدة



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