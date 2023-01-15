نقابات بريطانية: تضاعف عدد الممرضين المشاركين فى إضراب فبراير للضغط على سوناك

كتبت رباب فتحى

حذر قادة النقابات البريطانية من أن ضعف عدد الممرضين سيضربون في أوائل فبراير، في محاولة لزيادة الضغط على حكومة ريشى سوناك، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

قالت الكلية الملكية للتمريض إنه إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بحلول نهاية يناير ، فإن المجموعة التالية من الإضرابات ستشمل جميع الأعضاء المؤهلين في إنجلترا لأول مرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضغط فيه الوزراء من أجل إصدار قوانين جديدة تتطلب مستويات دنيا من الخدمة في أيام الإضراب - التشريع الذي من المتوقع أن يستغرق نحو ستة أشهر لتمريره من خلال البرلمان.

ووصفت بات كولين الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لـ"الكلية الملكية للتمريض"، موقف رئيس الوزراء في مأزق المفاوضات بأنه "محير ومتهور وغير مدروس سياسياً".

قالت: "رئيس الوزراء أعطى طاقم التمريض بعض التفاؤل بأنه بدأ في التحرك ، ولكن بعد سبعة أيام يبدو أنه غير مهتم تمامًا بإيجاد طريقة لحل هذا الوضع. يدعم الجمهور الممرضين بسبب مقدار ما يقدمه التمريض. إن عناد ريشي سوناك محير ومتهور وغير مدروس سياسياً.

وأضافت قائلة "طاقم التمريض أراد فقط أن يتم تقديره. النقص في الممرضين يكلف الأرواح."

ومن المقرر أن تتخذ طواقم التمريض داخل أكثر من 50 من صناديق هيئة الخدمات الوطنية الصحية في إنجلترا إضرابًا يومي الأربعاء والخميس.

وقالت الكلية الملكية للتمريض إن الإضراب القادم من المحتمل أن يكون في 6 فبراير ، ليتزامن مع الذكرى العاشرة لتحقيق روبرت فرانسيس المتعلق بصندوق ميد ستافوردشاير التابع لهيئة الخدمات الوطنية الصحية وتأثير نقص الممرضات على وفيات المرضى. وحذرت كولين من أنه بدون صفقة ، فإن الممرضين "سيواصلون المغادرة بأرقام قياسية مع عواقب على المرضى وثقها روبرت فرانسيس بتفاصيل مؤلمة".

وكشف التحقيق عن إهمال مئات المرضى في مستشفى ستافورد بين عامي 2005 و 2009 ، مع وجود روايات عن ترك بعض كبار السن دون رعاية وهم غير قادرين على الأكل أو الشرب أو تناول الأدوية الأساسية.

وأعزى فرانسيس والرئيسة التنفيذية لجمعية المرضى ، راشيل باور ، الضغط الحالي على هيئة الخدمات الوطنية الصحية ومستويات الوفيات الزائدة لنقص الموظفين الطبيين.

من المتوقع أيضًا أن يضرب الممرضين في ويلز في فبراير بعد شهر من عدم الإضراب عن العمل. ولا تخطط الكلية الملكية للتمريض لتنظيم إضرابات في أيرلندا الشمالية.